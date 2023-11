Neubrandenburg/Wittenberge (dpa) – Mithilfe von Spezialkräften hat die Polizei im brandenburgischen Wittenberge am Freitag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen seit März stehen die beiden in Verdacht, mehrere Wohnungseinbrüche in Mecklenburg-Vorpommern verübt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Die 37- und 39-Jährigen befänden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Außerdem durchsuchte die Polizei in diesem Zusammenhang Objekte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.