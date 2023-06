Berlin (dpa/bb) – Erneut ist es in einem Berliner Freibad zu einem Tumult und einer Schlägerei gekommen, so dass die Polizei eingreifen musste. Am Sonntagnachmittag stritten sich im Sommerbad Pankow zunächst zwei Jugendgruppen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Schließlich beteiligten sich etwa 20 junge Menschen, die Situation eskalierte zu einem Handgemenge und Wachleute des Schwimmbades mussten eingreifen. Die Jugendlichen flüchteten, Wachleute hielten aber einen 14-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen fest. Der 16-Jährige und ein 24-jähriger Wachmann verletzten sich bei der folgenden Auseinandersetzung gegenseitig leicht. Die Polizei stellte die Personalien fest und benachrichtigte die Eltern.