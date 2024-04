Der Senat plant, auf etlichen Straßenabschnitten in der Berliner Innenstadt von Tempo 30 wieder zu Tempo 50 zurückzukehren – was nicht jedem gefällt.

Nehmen wir doch mal die Danziger Straße. Eine absolute Hauptverkehrsstraße, in der im Abschnitt von der Schönhauser Allee bis zur Schliemannstraße bislang Tempo 30 galt. Oder die viel befahrene Leipziger Straße, bislang Tempo 30 zwischen Leipziger Platz (Ost) und Charlottenstraße. Oder die Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark: Langsamer fahren war angesagt.

Zurück zu Tempo 50

Autofahrer können voraussichtlich bald aufatmen: An diesen und zahlreichen anderen Hauptverkehrsstrecken will Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) wieder zu Tempo 50 zurückkehren, mehr als 30 Straßenabschnitte sind betroffen.

Der Grund: Die Luftqualität habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Seit 2020 seien stadtweit alle derzeit geltenden Luftqualitätsgrenzwerte eingehalten worden. An der großen Mehrzahl der Straßen seien die Grenzwerte für Stickstoffdioxid 2021 sogar deutlich unterschritten worden. Manja Schreiner: „Theoretisch könnten nun auf 34 Straßenabschnitten die Tempo-30-Vorgabe fallen. Für die Luftreinhaltung sind sie nicht mehr erforderlich. Das ist allerdings kein Freifahrtschein. Nur wenn die Verkehrssicherheit es hergibt, nur wenn keine Schule, Kita oder Pflegeeinrichtung am Weg liegt, wird es wieder ,Tempo 50’ heißen.“

Ein neuer Luftreinhalteplan ist auf dem Weg. Der Entwurf konnte von Bürgern, Unternehmen, Verbände oder Behörden bis zum 26. März eingesehen werden, Anregungen waren willkommen. Des weiteren teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit: „Anfang Mai 2024 geht der Luftreinhalteplan in die Ressortabstimmung. Im Juni 2024 rechnen wir mit einem Senatsbeschluss, sodass ab Ende Juni 2024 die Schilder ausgetauscht und Ampeln angepasst werden können.“

DUH droht mit rechtlichen Schritten

Kritik kommt von Seiten der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die rechtliche Schritte androht. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Dieses Machwerk ist kein Luftreinhalteplan, es ist ein Luftverschmutzungsplan. Die geplante Aufhebung von Tempo 30 ist ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen, die in Berlin zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, und für alle Menschen, die an den betroffenen Hauptstraßen leben. Sie alle werden mutwillig von einer schlechteren Luft, mehr Verkehrslärm und auch weniger Verkehrssicherheit betroffen sein. Aus dem Planentwurf spricht in erster Linie der ideologische Wunsch, Tempo 30 rückgängig zu machen. Wir schätzen das als rechtswidrig ein und genau deswegen werden wir auch dagegen vorgehen. Ich fordere Verkehrssenatorin Schreiner auf, die Pläne nicht umzusetzen.“

Dennoch ist die Entwicklung zurück zu den 50 km/h auf Hauptverkehrsstraßen eine, die von vielen Autofahrern begrüßt werden dürfte. Und über die bessere Luft freuen wir uns ja alle. Dennoch steht ein ärgerlicher Umstand dem „Freie Fahrt für freie Bürger“ weiterhin buchstäblich im Weg: die immense und nicht nur gefühlt immer schlimmer werdende Verkehrsdichte in der Stadt, die ein Vorankommen besonders zu Stoßzeiten extrem erschwert.

Wo wieder Tempo 50 gelten soll

Albrechtstraße von Robert-Lück-Straße bis Neue Filandastraße

Alt-Moabit von Gotzkowskystraße bis Beusselstraße

Breite Straße von Grabbeallee bis Mühlenstraße

Brückenstraße von Köpenicker Straße bis Holzmarktstraße

Danziger Straße von Schönhauser Allee bis Schliemannstraße

Dominicusstraße von Ebersstraße bis Hauptstraße

Dorotheenstraße von Wilhelmstraße bis Friedrich-Ebert-Platz

Elsenstraße von Treptower Park bis Karl-Kunger-Straße

Erkstraße von Karl-Marx-Straße bis Sonnenallee

Friedrichstraße von Unter den Linden bis Dorotheenstraße

Hauptstraße von Kleistpark bis Innsbrucker Platz

Hermannstraße von Mariendorfer Weg bis Silbersteinstraße

Hermannstraße von Silbersteinstraße bis Emser Straße

Invalidenstraße von Alexanderufer bis Scharnhorststraße

Joachimsthaler Straße von Hardenbergplatz bis Kurfürstendamm

Kaiser-Friedrich-Straße von Kantstraße bis Otto-Suhr-Allee

Klosterstraße von Brunsbüttler Damm bis Pichelsdorfer Straße

Leipziger Straße von Leipziger Platz (Ost) bis Charlottenstraße

Leonorenstraße von Bernkastlerstraße bis Kaiser-Wilhelm Straße

Luxemburger Straße von Genter Straße bis Müllerstraße

Mariendorfer Damm von Westphalweg bis Eisenacher Straße

Martin-Luther-Straße von Lietzenburger Straße bis Motzstraße

Oranienburger Straße von Roedernallee bis Wilhelmsruher Damm

Oranienstraße von Moritzplatz bis Oranienplatz

Potsdamer Straße von Potsdamer Platz bis Kleistpark

Reinhardtstraße von Charitéstraße bis Kapelle-Ufer

Saarstraße von Rheinstraße bis Autobahnbrücke

Scharnweberstraße von Kapweg bis Afrikanische Straße

Stromstraße von Bugenhagenstraße bis Turmstraße

Tempelhofer Damm von Ordensmeisterstraße bis Alt-Tempelhof

Torstraße von Prenzlauer Allee bis Chausseestraße

Turmstraße von Stromstraße bis Beusselstraße

Wildenbruchstraße von Sonnenallee bis Weserstraße

Wilhelmstraße von Unter den Linden bis Dorotheenstraße

Text: Martin Schwarz