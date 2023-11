Berlin (dpa/bb) – An einem riesigen Kran schwebte die Tanne am Freitagmorgen neben der Gedächtniskirche ein – jetzt steht der Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz. «Es hat alles gut geklappt, und es ist ja auch wirklich ein sehr hübscher Baum», sagte eine Sprecherin des Schaustellerverbands. Der Baum aus Rudow passe dieses Jahr besonders gut, denn er sei etwa 40 Jahre alt und man feiere das 40. Jubiläum des Weihnachtsmarkts an der Gedächtniskirche.

Ganz sorgenfrei lief es allerdings auch dieses Jahr nicht mit dem Christbaum, der fast jedes Jahr für Gesprächsstoff sorgt. Am Donnerstagabend blieb der Lastwagen, auf dem die Tanne verladen war, wegen einer Panne liegen. Der Baum wurde schnell umgeladen und dann doch noch pünktlich aufgestellt, wie die Sprecherin sagte.

Auch im vergangenen Jahr hatte es eine Panne beim Transport gegeben, damals war der Baum auf dem Tieflader für einen Tunnel zu hoch. In früheren Jahren waren die Weihnachtsbäume vom Breitscheidplatz mal zu lang, mal zu schwer, mal zerbrach einer schon beim Transport. Im Jahr 2000 war eine Fichte aus Bayern so mickrig, dass sie an Elefanten im Zoo verfüttert und «bayerische Provokation» getauft wurde.