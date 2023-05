Warschau (dpa) – In Polen haben Beamte der Umweltüberwachung in einem Stausee nahe der Oder eine starke Vermehrung der giftigen Goldalge Prymnesium parvum festgestellt. Es sei geplant, ein Netz aufzustellen, um zu verhindern, dass Fische von dem Hauptstrom der Oder in den Stausee Lacha Jelcz südöstlich von Breslau (Wroclaw) gelangen, teilte die Regierung in Warschau mit. Die Behörden würden die Wasserqualität der Oder, ihrer Altarme und benachbarter Stauseen ständig untersuchen.

Bereits im April war in dem Stausee Czernica etwa acht Kilometer von Lacha Jelcz ein vermehrtes Aufkommen der Goldalge festgestellt worden.

Im vergangenen Sommer war es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Experten in Deutschland und Polen kamen zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich die toxische Wirkung der Algenblüte den Tod der Fische verursacht hatte.