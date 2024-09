Berlin (dpa) – Die Schwankhalle in Bremen erhält den mit 200.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes. Auch das Hessische Landestheater Marburg, das Ernst-Barlach-Theater in Güstrow und das FELD Theater für junges Publikum in Berlin werden ausgezeichnet, wie die Kulturstaatsministerin Claudia Roth gekannt gab. Sie erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld.

Theater seien Orte des Dialogs und der Demokratie, sagte Roth laut Pressemitteilung. Es sei wichtig, gerade kleinere und mittlere Theater in ihrer Arbeit zu unterstützen. «Denn Theater sind wichtige Impulsgeber, sie bieten Raum für neue und andere Perspektiven, für frische Ideen und freies Experimentieren. Sie stehen für Vielfalt, für Dialog mit ihrem Publikum, immer wieder überraschende, ästhetische Neuerungen sowie der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit.»

Der Theaterpreis des Bundes wird von Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien verliehen. Die Auszeichnungen sollen am 2. Oktober bei einer Gala im Haus der Berliner Festspiele verliehen werden.