Potsdam (dpa/brb) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Brandenburg vor schweren Gewittern. Voraussichtlich bis 16.00 Uhr seien in der Stadt Brandenburg sowie in den Kreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland Gewitter der Stärke drei von vier möglich, teilte der DWD in einer amtlichen Unwetterwarnung mit. Die Meteorologen und Meteorologinnen empfehlen, sich bei etwaigen Unwettern nach Möglichkeit drinnen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.