Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt mild, ab Freitag soll es zeitweise regnen. Heute erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von 13 bis 15 Grad.

Die Aussichten für Freitag sind zunächst trocken bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad. Leichten Regen sagen die Wetterexperten am Abend in der Prignitz vorher. Auch am Samstag ist zeitweise etwas Regen möglich und es kühlt ab – laut DWD auf acht bis 13 Grad.





In der kommenden Nacht entstehen laut Prognose hohe Wolkenfelder. Vielerorts ist nächtlich mit Frost in Bodennähe zu rechnen. Die Temperaturen sinken dem DWD nach auf null bis vier Grad. In einer wolkenreichen Nacht zum Samstag soll es in der Nordwesthälfte zeitweise leicht regnen. Die Tiefstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen drei und sechs Grad.