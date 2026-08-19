Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einer erneut sehr heißen Woche bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg in dieser Woche grau und unbeständig. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) immer wieder mit Regen. Dieser werde teils schauerartig verstärkt. Abends soll der Regen nachlassen. Laut den Wetterexperten wird es außerdem bedeckt, sie erwarten Temperaturen von 20 bis 24 Grad.

Am Donnerstag Sonnenschein und 26 Grad

Der Donnerstag bringt der Prognose zufolge hingegen Sonnenschein und nur vereinzelt Schauer, am Freitag soll es meist trocken bleiben. An beiden Tagen werden Höchstwerte von bis zu 26 Grad erwartet. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen demnach auf 16 bis 13 Grad, in der Folgenacht nochmal ein Grad tiefer. Die Nacht zum Donnerstag wird wolkenreich und bringt eingangs im Süden noch etwas Regen, wie der DWD mitteilte. Danach soll es von Norden her auflockern.



