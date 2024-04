Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem sommerlichen Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Montag auf T-Shirt-Wetter freuen. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Während im Norden Brandenburgs und in Berlin mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad zu rechnen ist, werden es im Süden Brandenburgs bei schwachem Wind voraussichtlich zwischen 25 und 28 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen dann auf 15 bis 21 Grad.