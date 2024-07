Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Sommerwetter ist wieder da und bestimmt mit viel Sonnenschein die nächsten Tage. Es herrschen Temperaturen von bis zu 30 Grad und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Heute ist mit wenigen Wolken und viel Sonne zu rechnen. Dabei können die Temperaturen schon auf bis zu 26 Grad klettern. Mitunter weht ein leichter Wind aus Nordwesten. In der Nacht sinkt die Temperatur bei klarem Himmel auf 9 bis 13 Grad ab.

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es weiterhin trocken bei 26 bis 30 Grad. Die Temperaturen in den Nächten sind im Vergleich zur Nacht davor höher bei 11 bis 16 Grad. In der Wochenmitte ziehen wieder einzelne Wolken auf. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt jedoch weiterhin gering.