Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Milde Temperaturen erwarten die Menschen am Dienstag in Berlin und Brandenburg – die Werte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach beginnt der Tag zunächst mit einigen Wolken am Himmel, im Laufe des Tages lockert es dann auf. Nachts wird es wolkig, vereinzelt regnet es leicht. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad ab.

Der Mittwoch startet heiter, gegen Mittag ziehen dann Wolken auf. Mittags treten lokale Schauer und einzelne Gewitter auf – bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht auf Donnerstag verdichten sich die Wolken und es regnet gebietsweise. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Am Donnerstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf klingt der Regen ab und der Himmel klart auf. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 12 und 15 Grad. Nachts soll es laut DWD nur gering bewölkt werden, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 3 und 7 Grad.