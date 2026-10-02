Herzberg (Mark) (dpa/bb) – Wer weiß, wo Walnussbäume stehen, oder hat gesammelte Nüsse abzugeben? Ein kleines Landwirtschaftsunternehmen im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist auf der Suche nach Walnüssen und möchte die Standorte der Bäume in Brandenburg zusammentragen. An jedem ersten Freitag in den kommenden Monaten zwischen 14.00 und 18.00 Uhr können Walnüsse in der Walnussmeisterei Böllersen in Herzberg (Mark) abgegeben werden. Im November geht es los.

Die Mindestmenge beträgt zehn Kilo. Je nach Qualität und Größe kaufe die Walnussmeisterei die Früchte für ein bis drei Euro pro Kilo an, teilte das Unternehmen mit. Auch ein Gegenwert in Naturalien, wie Walnussöl, sei möglich.





Aus den geknackten Nüssen werden dann Mus, Mehl, Öl oder gebrannte Walnüsse hergestellt. Wer will, könne sich die gesammelten Nüsse auch einfach nur professionell knacken lassen und wieder mit nach Hause nehmen.

Die meisten Walnuss-Bäume stehen in Gärten und Höfen – nur wo?

Die Initiatoren und Walnuss-Fans wollen mit ihrer Aktion den heimischen Baumbestand besser nutzen. Denn dieser sei kaum im professionellen Anbau, sondern mehr auf Privat- und Gemeindegrundstücken, wie sie mitteilten. Dafür rufen sie im Projekt «WalnussWert» auch dazu auf, eine Übersicht zu erstellen, wo Walnussbäume in Brandenburg stehen.

Melden kann man das unter: walnusswert.de. Gemeinsam mit der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg soll so letztlich ein Walnuss-Netzwerk entstehen.

Erster Ankauftag für die gesammelten Walnüsse ist am 6. November. Wer vorher schon welche hat, sollte sie trocknen und luftig lagern – am besten einlagig auf Sieben, Gittern oder in luftdurchlässigen Kisten. Sonst schimmeln die Nüsse.