Potsdam (dpa) – Über einen Massen-Gentest will die Polizei in Potsdam den gewaltsamen Tod eines neugeborenen Mädchens aufklären. Das Baby – das die Ermittler «Victoria» tauften – war einen Tag vor Heiligabend im Jahr 2011 von einem Spaziergänger gefunden worden: in ein Handtuch gewickelt, in einem Garagenkomplex liegend.

Etwa 1.500 Frauen waren am Wochenende gebeten, für die DNA-Reihenuntersuchung freiwillig eine Speichelprobe in einer Schule in Brandenburgs Landeshauptstadt abzugeben. Hunderte seien der Einladung am Samstag bereits gefolgt, sagte ein Sprecher der Polizei.





Es ist ein großangelegter Versuch, die Hintergründe der Tat doch noch zu verstehen. Denn bis heute, fast 15 Jahre nach dem Tod des Babys, ist die Identität der Mutter unbekannt. Die ermittelnde Mordkommission erhofft sich durch die Speicheltests neue Ermittlungsansätze.

Vor vier Jahren klärte ein Massen-Test in NRW den Tod eines Babys

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Gentest ein Ergebnis bringt. Im Jahr 2022 war etwa ein getötetes Neugeborenes – von der Polizei «Rabea» genannt – in einem Mülleimer in Mönchengladbach gefunden worden. Ein DNA-Reihentest im Umfeld des Fundortes brachte die Ermittler schließlich auf die Spur einer 24-Jährigen, die sich als Mutter von «Rabea» herausstellte.

Sie hatte freiwillig daran teilgenommen und vor Gericht ausgesagt, sie habe von dem toten Baby zwar gehört, aber nicht realisiert, dass es ihr Kind sein könnte. Sie wurde wegen Totschlags verurteilt und kam in eine psychiatrische Klinik.

Schon in der Vergangenheit hatte es in Potsdam zwei DNA-Reihenuntersuchungen im Fall «Victoria» gegeben: im Jahr 2014 und im Jahr 2022. Nach der ersten Runde wurden die Ermittlungen zunächst vorläufig eingestellt, kamen dann aber mit neuen kriminalistischen Methoden wieder ins Rollen. Bislang untersuchten die Kriminalisten mehr als 2.000 Speichelproben – nun kommen voraussichtlich Hunderte weitere hinzu.

«Jede, die mitmacht, hilft, den Fall aufzulösen»

«Ich bin gekommen, weil ich glaube, dass jede, die mitmacht, hilft, den Fall aufzulösen», sagt eine 43 Jahre alte Frau in der Schule, in der die Speichelproben genommen wurden. Sie habe zum Zeitpunkt des Verbrechens in der unmittelbaren Nachbarschaft gelebt.

Ähnlich äußert sich eine 44-Jährige, die inzwischen in Werder (Havel) wohnt. «Als das Kind starb, war ich auch in dem Alter, in dem man Kinder bekommt – nicht viel später habe ich dann auch eines bekommen.» Die Vorstellung von einem toten Säugling sei für sie schwierig. «Den Aufruf per Brief fand ich sehr eindringlich – besonders mit den Bildern.»

Ein weißes Handtuch mit Blutflecken und dem Aufdruck «Fitness»

Fotos des Fundorts und des Handtuchs, in dem der leblose Körper eingewickelt war, sind auch auf einem Plakat abgedruckt. Es sind zwei lange Reihen von Garagen, das Handtuch ist weiß und hat mehrere Blutflecke und den Aufdruck «Fitness».

«Auch nach dieser langen Zeit gibt die Polizei die Suche nach der Mutter des Babys nicht auf», steht auf dem Fahndungsplakat. 10.000 Euro Belohnung soll es für Hinweise geben, die zur Aufklärung des Verbrechens führen.

Rund 1.500 Frauen hat die Mordkommission angeschrieben, um an das DNA-Material zu kommen. «Die Auswahl der Frauen erfolgt anhand ihres Alters, ihres damaligen Wohnortes beziehungsweise ihres zeitlichen Bezugs zum Untersuchungsgebiet», teilte die Polizei mit. Sie seien angeschrieben worden, teils in anderen Bundesländern, weil sie beispielsweise weggezogen seien.

«Die Polizei hofft auf eine rege Beteiligung, da jede abgegebene Speichelprobe dazu beitragen kann, Frauen als mögliche Mutter des Säuglings auszuschließen und die Ermittlungen voranzubringen.» Denn eines steht laut Polizei fest: Das Mädchen wurde in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2011 geboren und war lebensfähig.