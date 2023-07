Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg ist die Menge an Schadholz in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas zurückgegangen. Das Niveau der Schäden sei aber weiterhin hoch, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums auf Anfrage. Ein wesentlicher Grund für das Absterben der Bäume seien weiterhin «viele der sich unter der Rinde von Bäumen entwickelnden Käfer» wie der Borkenkäfer.

An Bäumen mit schlechter Vitalität würden sich deren Larven oft besser entwickeln, führte die Sprecherin aus. Insbesondere Dürreperioden hätten in den vergangenen Jahren die Waldbäume deutlich geschwächt. So könnten sie den Befall durch rindenbrütende Käfer schlechter abwehren. Durch Stürme und auch in den Randgebieten von Waldbränden entstand zudem zusätzlich geeignetes Brutmaterial für die Käfer.

Fast alle Baumarten seien von rindenbrütenden Käfern betroffen, erklärte die Sprecherin. «Damit sind es auch fast alle Regionen in Brandenburg.» Beim Umgang mit dem Problem gebe es aber nicht den einen Weg, sondern es müsse im Einzelfall genau geschaut werden. Wolle man beispielsweise befallene Bäume fällen, müsse berücksichtigt werden, dass mehr Licht auch die zumeist wärmeliebenden Käfer begünstige. Eine zu späte Fällung würde hingegen die Qualität des Holzes mindern. Auch bereits geerntetes Holz sei gefährdet.

Wie sich die Zahl der rindenbrütenden Käfer entwickle, lasse sich schwer voraussagen und einsehen. «Wir halten unter anderem mit Waldumbau mit möglichst vielen Baumarten und mit Naturverjüngung dagegen und beobachten aufmerksam die Entwicklung», sagte die Sprecherin. Die Entwicklung der holz- und rindenbrütenden Käfer sei ein wichtiger Faktor der immer komplexeren Ursachen von Waldschäden.