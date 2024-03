Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Mitte sollen künftig weniger E-Scooter auf Gehwegen herumliegen – denn sie dürfen nur noch an bestimmten Abstellflächen geparkt werden. Mehr als 100 dieser Jelbi-Flächen wurden in den vergangenen zehn Monaten etwa am Alexanderplatz, Unter den Linden oder am Brandenburger Tor eingerichtet, wie das Bezirksamt Mitte am Montag mitteilte.

Nutzer können ihre ausgeliehenen Mieträder, E-Mopeds und E-Scooter in Mitte ausschließlich an diesen 100 Plätzen abstellen und die Miete beenden. Rund um die 70 Jelbi-Punkte und die 30 beschilderten Parkplätze hat der Bezirk eine 3,5 Quadratkilometer große Parkverbotszone für die Zweiräder eingerichtet, hieß es. Jelbi ist die Mobilitätsplattform der Berliner Verkehrsbetriebe.

Die drei Abstellpunkte an den U-Bahnhöfen Museumsinsel und Alexanderplatz sowie am Fernsehturm sind laut Bezirk als Pilotprojekt barrierefrei ausgestattet. Die Abstellflächen finanziert hat demnach die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.