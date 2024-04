Berlin (dpa/bb) – Spezialisten haben mit der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) begonnen. «Die Evakuierung ist abgeschlossen, unser #Polizeihubschrauber hat keine weiteren Personen im #Sperrkreis feststellen können», teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag bei X (früher Twitter) mit. Der Blindgänger werde mit herkömmlichem Werkzeug entschärft. Seit dem Morgen wurde der Sperrkreis in einem Radius von 500 Metern um den Fundort in der Mecklenburgischen Straße evakuiert. Mehrere Straßen wurden komplett oder teilweise gesperrt, darunter auch die Stadtautobahn A100 im Bereich des Sperrkreises.

Rund 6700 Menschen müssen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Auch vier Kindertagesstätten und mehr als 30 Wohnblöcke waren von der Evakuierung betroffen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 300 Einsatzkräften vor Ort. Erst im Februar wurde auf der Mecklenburgischen Straße eine rund 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden und entschärft.