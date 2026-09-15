Elsterwerda (dpa/bb) – Eine alte Weltkriegsbombe ist in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) erfolgreich entschärft worden. «Die Entschärfung ist erfolgt», sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung gegen 11.50 Uhr. Die Bombe war bei Bauarbeiten am Gleisfeld der Deutschen Bahn entdeckt worden. Um den Fundort war ein Sperrkreis mit einem Radius von 300 Metern errichtet worden. Anschließend wurde der Sprengkopf der Bombe kontrolliert gesprengt. Wie viele Menschen von der Sperrung betroffen waren, ließ die Stadtverwaltung offen.