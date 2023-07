Berlin (dpa) – Die am Mittwochvormittag in Berlin-Hohenschönhausen gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Das teilte die Polizei am späten Abend per Twitter mit. Alle Sperrungen würden in Kürze aufgehoben. Zuvor hatten 7800 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Sperrkreis befand sich im Radius von rund 500 Metern um den Fundort. Der Blindgänger war auf einer Baustelle entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich vermutlich um eine russische Fliegerbombe.