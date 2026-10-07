Oranienburg (dpa/bb) – Fachleute haben im Norden von Oranienburg eine Weltkriegsbombe gefunden. Ein Sperrkreis mit einem Radius von 100 Metern rund um den Fundort wurde eingerichtet, wie die Stadt mitteilte. Die Chausseestraße ist in diesem Bereich voll gesperrt und Busse müssen den Sperrkreis umfahren, wie es hieß. Der Bahnhof in Sachsenhausen werde nicht angefahren.

Ziel ist laut Stadt, dass die Sperrung am Ende der Woche wieder aufgehoben werden kann. Im Sperrkreis wohnen demnach keine Menschen, es befinden sich dort Wochenend- und Gartengrundstücke. Rund um die Bombe wird den Angaben zufolge eine Splitterschutzwand aus Containern eingerichtet. Im Falle einer Explosion soll diese Metallteile und Bombensplitter abfangen.





Zunächst war nicht klar, wann genau die Bombe freigelegt und geborgen werden soll. Den Blindgänger in der Erde entdeckten Fachleute bei einer gezielten Kampfmittelsuche in den Havelwiesen. Anlass für die Suche war der geplante Neubau des Großen Wehrs Sachsenhausen.