Berlin (dpa/bb) – Das Erzbistum Berlin entsendet 180 junge Leute und 28 Betreuer zum Weltjugendtag in Lissabon. Die Gruppe macht sich an diesem Mittwoch auf den Weg und wird sich zunächst einige Tage in einer Pfarrei in Marinha Grande nördlich der portugiesischen Hauptstadt aufhalten, wie das Erzbischöfliche Ordinariat am Dienstag mitteilte. Zu ihrem Programm gehört ein Besuch im nahe gelegenen Wallfahrtsort Fatima.

Am 1. August beginnt der Weltjugendtag, zu dem neben rund einer halben Million Katholiken auch Papst Franziskus erwartet wird. Dort haben die jungen Christen aus dem Erzbistum knapp eine Woche lang die Möglichkeit, ihren Glauben zu feiern und sich mit Menschen aus aller Welt auszutauschen. Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre an wechselnden internationalen Standorten statt.