Berlin (dpa/bb) – Infolge des Brandes in einem Pflegeheim in Berlin-Kreuzberg ist ein zweiter Mann gestorben. Der 74-Jährige starb am Dienstagnachmittag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war infolge des Brandes am Samstag schwer verletzt und an dem Tag noch reanimiert worden.

Das Feuer war im Zimmer eines 61 Jahre alten Bewohners des Pflegeheims in der Waldemarstraße ausgebrochen. Es stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf und es gab eine starke Rauchentwicklung. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er wurde nur noch leblos geborgen.





Weiterer Schwerverletzter noch im Krankenhaus

Insgesamt wurden 27 Menschen aus dem Gebäude geholt, von denen zwei schwer verletzt wurden. 25 Menschen wurden leicht verletzt oder aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit in Krankenhäuser gebracht. Einer Polizeisprecherin zufolge konnten die meisten Leichtverletzten die Krankenhäuser nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen. Der weitere Schwerverletzte befinde sich noch im Krankenhaus, sagte die Polizeisprecherin, sein Zustand sei kritisch.

Die genaue Ursache des Brandes ist der Polizei zufolge noch unklar. Sie geht allerdings von fahrlässiger Brandstiftung aus. Einer Sprecherin der Polizei zufolge wurde bei dem Feuer das Zimmer zu großen Teil zerstört und es daher nicht sicher, ob man tatsächlich jemals die Ursache finden werde.

Feuerwehr sprach von «Massenanfall» von Verletzten

Die Feuerwehr war am Samstag um kurz vor 10.00 Uhr alarmiert worden und rückte mit zahlreichen Helfern auch der freiwilligen Feuerwehr an. Sie sprach von einem sogenannten Massenanfall von Verletzten. Die Feuerwehrleute versorgten die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung und bekamen den Brand zügig unter Kontrolle. Das Zimmer in der ersten Etage des fünfgeschossigen Gebäudes brannte jedoch vollständig aus, wie der Sprecher schilderte.

Im Rest des Gebäudes sei es durch Ruß und Löschwasser zu Schäden gekommen. Es hieß, die Einrichtung sei vorerst nicht bewohnbar. Senioren, die nicht in eine Klinik gebracht wurden, kamen nach Angaben der Feuerwehr vorerst in anderen Unterkünften der Einrichtung unter.