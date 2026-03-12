Berlin (dpa/bb) – In den weiteren Förderzusagen im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder sieht der Verbund der drei großen Berliner Universitäten eine Bestätigung seiner Arbeit. «Als Mathematiker sage ich mal: Da ist eine Rechnung aufgegangen», erklärte der Sprecher der Berlin University Alliance (BUA) und Präsident der Freien Universität (FU) Berlin, Günter Ziegler. Es sei ein Erfolg von Berlin und für Berlin und auch für die Idee des Exzellenzverbundes.

Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) sagte, das Berliner Modell sei mittlerweile nicht nur national, sondern auch international zum Begriff geworden. Zur BUA gehören neben der FU, die Humboldt-Universität, die Technische Universität sowie die Charité-Universitätsmedizin, die auf unterschiedlichsten Ebenen auf Kooperation setzen.





Wie der Wissenschaftsrat am Mittwochabend bekanntgab, wird die bisherige Förderung für weitere sieben Jahre fortgesetzt. Gefördert werden bundesweit neun Exzellenzuniversitäten, Berlin ist mit dem einzigen Exzellenzverbund vertreten.

Exzellenzverbund warnt vor Kürzungen

Mit wie viel Geld ab Anfang 2027 zu rechnen ist, ist im Detail noch offen. «Wie viel wir bekommen, erfahren wir im Oktober», sagte Ziegler und nannte als Größenordnung 20 Millionen Euro pro Jahr.

Der Sprecher des Exzellenzverbundes betonte, der Erfolg bei der Evaluation sei mit und nicht trotz der Berliner Politik möglich geworden. «Zu dem ganzen Spiel gehören natürlich die Kürzungen dazu», sagte er.

Die Präsidentin der Humboldt-Universität, Julia von Blumenthal, ergänzte: «Der Senat kann sich da nicht ausruhen.» Die weiteren Fördergelder bedeuteten nicht, dass im Haushalt Mittel gestrichen werden könnten. «Wir brauchen eine verlässliche Grundfinanzierung.» Der Verbund werde deshalb künftig weiter darum streiten, wie sich sicherstellen lasse, dass die Exzellenz tatsächlich strahlen könne.

Die Berlin University Alliance war der erste Exzellenzverbund in Deutschland überhaupt und wird seit 2019 im Zuge der Exzellenzstrategie vom Bund und vom Land Berlin gefördert.