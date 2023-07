Berlin (dpa/bb) – Nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt im Görlitzer Park hat die Polizei nach Angaben vom Montag einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der per Haftbefehl gesuchte 22-Jährige sei am Sonntagabend in der Skalitzer Straße Ecke Görlitzer Straße durch Polizeikräfte bemerkt und nach seiner Identifizierung in Polizeigewahrsam genommen worden. Er befinde sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte in der vergangenen Woche bereits einen 22-Jährigen verhaftet, der an einer Vergewaltigung im Görlitzer Park beteiligt gewesen sein soll. Die Ermittlungen auch gegen weitere Verdächtige dauern laut Polizei an.

Am 21. Juni sollen mehrere Männer in den frühen Morgenstunden eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihr gleichaltriger Freund soll von den Tätern verletzt und zu Boden gebracht worden sein.