Berlin (dpa/bb) – Nach einem Kampf zwischen zwei Gruppen mit Macheten, Messern und Holzlatten im asiatischen Großmarkt «Dong Xuan Center» im März hat die Polizei nun einen weiteren Verdächtigen gefasst. Der 19-jährige Mann wurde am Dienstag festgenommen, als die Polizei ein Restaurant nahe dem Großmarkt in Berlin-Lichtenberg durchsuchte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Zwei weitere mutmaßliche Täter sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Die Polizei beschlagnahmte Handys, zahlreiche Drogen wie Marihuana, Aufputschmittel sowie Medikamente und ermittelte wegen Verstößen gegen Aufenthaltsgesetze.

Am 15. März waren zwei Gruppen von bewaffneten Männern aufeinander losgegangen. Drei Männer wurden durch Stich- und Schnittverletzungen lebensgefährlich verletzt.

Der vietnamesische Großmarkt ist immer wieder Schauplatz von Gewalt und Razzien. Laut Bundeskriminalamt gilt Berlin als «Dreh- und Angelpunkt» vietnamesischer Menschenhändler in Westeuropa – wobei das «Dong Xuan Center» von zentraler Bedeutung sei. Es besteht aus mehreren großen Hallen mit insgesamt 350 Geschäften, die vor allem von Vietnamesen betrieben werden.