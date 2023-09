Potsdam (dpa/bb) – Am Königlichen Weinberg in Potsdam wird in diesem Jahr ein guter Jahrgang erwartet. Das Weinjahr 2023 sei sehr herausfordernd gewesen, die Trauben hätten aber hervorragend reifen können, teilte Projektkoordinator Andreas Kramp mit. Am Montag begann die Weinlese am historischen Weinberg – die Rebsorte Regent macht den Anfang. Im vergangenen Jahr gab es einen Ertrag von 2,5 Tonnen. Eine ähnliche Lesemenge erwarten die Betreiber des Weinbergs auch diesmal. Der Ausbau – die Kellerarbeiten – sind beim Rothen Gut in Meißen in Sachsen vorgesehen.

Seit 2006 betreibt Mosaik, ein gemeinnütziger Unternehmensverbund, den Königlichen Weinberg in Potsdam. Die Gärtnerinnen und Gärtner rekultivieren den einstigen Weinberg Friedrichs des Großen im Schlosspark Sanssouci gemeinsam mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. In Brandenburg wird nach Angaben des Gartenbauverbands Brandenburg derzeit auf einer Fläche von etwa 40,5 Hektar Wein angebaut – das ist eine sehr kleine Fläche im Vergleich zu Weinanbaugebieten wie zum Beispiel in Sachsen.