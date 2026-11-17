Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat die Bedeutung von Inklusion in Gedenkstätten hervorgehoben. «Die Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen Terrors bleibt nur dann lebendig, wenn sie alle Menschen erreicht», sagte er laut einer Mitteilung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten bei einem Besuch der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in Brandenburg an der Havel. «Die Gedenkstätten Brandenburg an der Havel nehmen hier seit zehn Jahren eine Vorreiterrolle ein.»

Seit zehn Jahren bietet die Gedenkstätte inklusive Bildungsangebote an. Dass sie zudem «erstmals erwachsene Menschen mit Lernschwierigkeiten zu Gedenkstätten-Guides» qualifiziere und inklusive Workshops anbiete, sei ein herausragendes Beispiel gelebter Inklusion, sagte Weimer. Das ermögliche neue Wege der historischen Vermittlung und eine gemeinsame Erinnerung, «die niemanden ausschließt».





2012 wurde die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde im Alten Zuchthaus eröffnet. Zwischen Januar und Oktober 1940 wurden dort etwa 9.000 kranke und behinderte Menschen mit Giftgas getötet. Am historischen Ort informiert eine Dauerausstellung auf rund 120 Quadratmetern über die Vorbereitungen, die Durchführung und die Tatbeteiligten der Ermordung. In einem Gedenkbuch sind die Namen von mehr als 8.300 identifizierten Opfern eingetragen.