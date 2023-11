Himmelpfort (dpa/bb) – Knapp sechs Wochen vor Heiligabend will der Weihnachtsmann heute (11.00 Uhr) im brandenburgischen Himmelpfort seine Wunschzettel-Filiale wieder eröffnen. Der Heilige Mann mit dem Rauschebart reist nach Angaben der Deutschen Post mit eigenem Chauffeur und umweltfreundlich mit einem Elektro-Transporter an. Vor der Filiale in Himmelpfort wollen Erst- und Zweitklässler der Grundschule Bredereiche den Weihnachtsmann empfangen.

Die Filiale ist nach der Zahl der eingehenden Briefe die größte ihrer Art in Deutschland, wie die Deutsche Post berichtete. Im vergangenen Jahr gingen den Angaben zufolge rund 310.000 Briefe von Kindern aus 60 Ländern ein.

Die Antwortbriefe des Weihnachtsmanns und seiner 20 Weihnachtsengel werden über das Briefzentrum Hennigsdorf mit einem Sonderstempel in alle Welt verschickt. Die Wunschzettel sollten in diesem Jahr bis zum 2. Advent (10. Dezember) eintreffen, damit die Antwort noch bis Heiligabend auf den Weg gebracht werden kann.