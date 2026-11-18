Berlin (dpa/bb) – Stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung, moderne Lichtkunst und exklusive Klanginstallationen machen den Botanischen Garten in Berlin-Steglitz ab heute Abend zu einem besonderen Erlebnis. Der «Christmas Garden Berlin» feiert bis zum 10. Januar sein zehnjähriges Jubiläum mit einem neu gestalteten, rund zwei Kilometer langen Rundweg mit mehr als 30 großen Lichtinstallationen.

Das Große Tropenhaus und der Italienische Garten seien als «audiovisuelles Gesamtkunstwerk» mit einer 360-Grad-Lichtershow, Gartenkunst und Jugendstilarchitektur gestaltet, kündigen die Veranstalter an. Auf 3.500 Quadratmetern entfalte sich ein dreidimensionales Lichtermeer, das im Takt der Musik pulsiere. Zu den Attraktionen gehörten ein funkelnder Waldhimmel mit kleinen Heißluftballons, eine Licht- und Wassershow samt tanzender Fontänen, ausgeleuchtete Bäume und ein Blütenteppich über dem Weg sowie ein Bereich zum Tanzen und Singen unter dem Motto «Let’s Party».





Der Botanische Garten, ein Ort, der sonst im Winter einschlafe, schaffe so fernab des Trubels unter freiem Himmel Momente der Ruhe und Gemeinsamkeit, hieß es. Zur Eröffnung am Abend werden auch prominente Besucher erwartet, darunter Schauspielerinnen und Schauspieler wie Eva Mona Rodekirchen, Tina Ruland, Jan Sosniok und Marc Barthel, außerdem Moderatoren und Musiker.

Am Freitagabend eröffnet dann im Osten Berlins die beeindruckende jährliche Präsentation von Lichtinstallationen «Weihnachten im Tierpark». Bis zum 9. Januar erwarten die Besucher in einem Teil des Zoos über 30 leuchtende und flirrende Installationen auf dem neu konzipierten Weg am Schloss Friedrichsfelde. Zu den Höhepunkten zählen eine Kathedrale des Lichts, ein 40 Meter langes Lichtklavier und ein «Sternentanz» aus verspiegelten Oberflächen und Lichtreflexen. Erneut gibt es eine Eisbahn und Glühweinstände direkt vor dem Schloss.

Für beide Veranstaltungen werden Eintrittskarten, darunter auch Familientickets, im Internet verkauft. Beachtet werden sollten die Schließtage am 23., 24. und 30. November; am 7., 24. und 31. Dezember sowie am 4. und 5. Januar.