Berlin (dpa/bb) – Die jährliche Lichtshow mit vielen leuchtenden Installationen zur Weihnachtszeit im Berliner Tierpark im Osten der Stadt eröffnet am heutigen Abend. Bis zum 9. Januar erwarten die Besucher bei «Weihnachten im Tierpark» mehr als 30 flirrende Installationen auf dem neu gestalteten Rundweg am Schloss Friedrichsfelde.

Angekündigt wurden eine Kathedrale des Lichts, ein 40 Meter langes Lichtklavier und ein «Sternentanz» aus verspiegelten Oberflächen und Lichtreflexen. Erneut gibt es eine Eisbahn und Glühweinstände direkt vor dem Schloss. Die Beleuchtungen finden sich etwas fern der Tiergehege, damit es nicht zu Störungen kommt.





Im großen Botanischen Garten in Steglitz im Südwesten hatte der vergleichbare «Christmas Garden Berlin» bereits am Mittwochabend eröffnet. Auch hier gibt es an einem langen Rundweg moderne Lichtkunst, ein Lichtermeer, Klanginstallationen und große, bunt angestrahlte Fontänen bis in den Januar hinein.

Besucher können Eintrittskarten im Internet kaufen. An Heiligabend, Silvester und an einigen anderen Tagen sind die Veranstaltungen geschlossen.