Cottbus (dpa) – Energie Cottbus kann im Ost-Duell der dritten Fußball-Liga gegen Hansa Rostock die Weichen in Richtung Aufstieg stellen. Mit einem Sieg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport, NDR, RBB) würde die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz den Abstand zum aktuellen Tabellenvierten elf Spieltage vor Saisonende auf neun Punkte vergrößern. Das Hinspiel im Ostseestadion hatte Cottbus mit 3:1 gewonnen.

Die Gastgeber rechnen mit einem ausverkauften Leag-Energie-Stadion. Aufgrund der Brisanz zwischen beiden Vereinen sind zu dem Risikospiel nur 19.000 Zuschauer zugelassen.





Trotz des dritten Spiels innerhalb einer Woche rechnet Wollitz mit einer frischen Mannschaft und hatte bei den Partien gegen Verl (0:0) und beim VfB Stuttgart II (2:1) munter rotiert. Auch Hansa-Trainer Daniel Brinkmann hatte vor dem 3:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger TSV Havelse unter der Woche munter gewechselt und Kräfte geschont, um nach dem 3:2-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen vom vergangenen Wochenende die englische Woche mit der optimalen Punktzahl von neun Zählern abzuschließen.