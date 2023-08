Berlin (dpa) – Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim Favoriten Hertha BSC ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewann am Freitagabend 1:0 (0:0) beim Bundesliga-Absteiger aus Berlin. Vor 40 075 Zuschauern und Zuschauerinnen im Berliner Olympiastadion traf der eingewechselte Lasse Günther in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Gäste und ließ das Olympiastadion verstummen.

Knapp eine Woche nach dem 0:1 bei Fortuna Düsseldorf steht der Bundesliga-Absteiger nach zwei Spieltagen weiter ohne Punkte da. Der Liga-Neuling aus Hessen hat nach dem Remis gegen Magdeburg (1:1) am vergangenen Wochenende dagegen einen starken Start hingelegt.

Die Berliner waren von Beginn an um Kontrolle bemüht, doch die Partie war ausgeglichen. Wehen Wiesbaden hatte die erste richtig gute Chance zur Führung. Nach einem Abpraller konnte Hyun-Ju Lee den Ball aber nicht im Tor unterbringen (13. Minute). Die beste Gelegenheit der Hausherren vergab Fabian Reese nach einem schnellen Gegenangriff (24.).

Früher als erwartet kam Herthas neue Sturm-Hoffnung Haris Tabakovic für den verletzten Florian Niederlechner zum Einsatz (42.). Der 29-Jährige war direkt im Spiel, traf aus kurzer Distanz die Latte (56.). Reese (84.) und der ebenfalls eingewechselte Stürmer Smail Prevljak (86.) verpassten auch den möglichen Siegtreffer. Günther gelang er mit einem Schuss an den Innenpfosten nach einer Ecke.