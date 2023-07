Zell am See (dpa) – Trainer Pal Dardai von Fußball-Zweitligist Hertha BSC fordert von seiner Mannschaft zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison hohes Tempo. «Die nächsten zwei, drei Spiele sind dann auch schon etwas richtungsweisend», sagte der 47-Jährige im Trainingslager im österreichischen Zell am See, «die belgischen Mannschaften sind massiv und gut. Nicht mit einem top Bundesliga-Niveau, aber da müssen wir schon etwas zeigen.»

Hertha spielt am Samstag gegen Aufsteiger RWD Molenbeek (16.00 Uhr) und am Sonntag (13.00 Uhr) gegen Meister Royal Antwerpen. Auf der Rückreise nach Berlin wird am 21. Juli (18.00 Uhr) zudem noch ein Zwischenstopp für ein Spiel bei Standard Lüttich gemacht.

Dardai will sehen, wie sich seine Profis im Spiel zeigen und hat auch schon eine bestimmte Elf im Kopf. Froh ist er über Neuzugang Toni Leistner, der die Mannschaft auf dem Platz führen soll: «Das ist meine Hoffnung, dass er das durchsetzt mit seiner Erfahrung. Das ist gut für alle. Es sieht gut aus, was er macht.»

Die Spiele gegen die belgischen Teams sind für Dardai dann auch schon Fingerzeige für den Saisonstart in der zweiten Liga bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky und Sport1). «In der zweiten Liga können wir nicht bequem spielen. Wenn wir bequem spielen, bleibt der Gegner frisch und du verlierst», sagte Dardai und verweist auf das tägliche Training: «Wenn du fit bist, kannst du Druck machen, dann machen die Gegner Fehler. Die Räume sind dann da und für die Liga haben wir die Qualität.»