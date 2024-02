Berlin (dpa) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den voraussichtlichen Zuwachs seiner CDU bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl auf die Arbeit der Landespartei zurückgeführt «Das liegt vor allem daran, dass wir in Berlin eine gute Regierungsarbeit machen», sagte Wegner am Sonntag im RBB-Fernsehen. Seine Partei, die in der Hauptstadt zusammen mit der SPD regiert, habe einen intensiven Wahlkampf geführt. «Wir haben eine gute Stimmung für die CDU in der Stadt.»

Nach Angaben der Landeswahlleitung kann die CDU im Vergleich zu 2021 mit leichten Zugewinnen rechnen, im Gesamtergebnis wird die Partei aber wie damals auf dem dritten Rang hinter SPD und Grünen landen. Das liegt daran, dass am Sonntag nur etwa ein Fünftel der Wahlberechtigten erneut zur Wahl aufgerufen waren. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte es in Berlin zahlreiche organisatorische Pannen in der Hauptstadt gegeben.