Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hofft nach einem bewegten und von vielen Krisen geprägten Jahr auf ruhige und besinnliche Feiertage. «Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Hoffnung und der Zuversicht – und gerade in diesen Zeiten können wir Liebe, Hoffnung und Zuversicht gut gebrauchen», hieß es am Freitag in einer Erklärung des CDU-Politikers.

«Das wünsche ich auch unserer Stadt: Berlin, eine Stadt des Zusammenhalts, des Miteinanders, des Aufeinanderachtgebens», so Wegner. «Allen Berlinerinnen und Berlinern wünsche ich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, die Möglichkeit zum Kraft schöpfen und eine schöne Zeit mit ihren Lieben.»

Die Stadt habe ein besonderes und bewegtes Jahr hinter sich: «Mit vielen Höhen und Tiefen, mit Hoffnungen und Sorgen, mit unerfüllten Träumen und unverhofften Glücksmomenten», so Wegner. «Ich wünsche uns allen, dass das kommende Jahr weniger turbulent wird. Ich wünsche uns Frieden – ob in Deutschland, in Berlin und auch für die Menschen im Nahen Osten, in der Ukraine und auf der ganzen Welt.»