Berlin (dpa/bb) – Die Probleme durch Kriminalität, Drogenmissbrauch und Straßenprostitution rund um die Kurfürstenstraße in Berlin-Schöneberg will Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner mit Bezirksvertretern besprechen. Der CDU-Politiker hat ein Treffen zugesagt, wie die «Berliner Morgenpost» berichtet.

Die Bezirksbürgermeister der beiden betroffenen Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Mitte, Jan Oltmann und Stefanie Remlinger (beide Grüne), hatten in einem offenen Brief um ein solches Gespräch gebeten. Nach Angaben einer Senatssprecherin will Wegner beide nun dazu einladen.





Aus Sicht der Bezirkspolitiker hat sich die Lage entlang der Bezirksgrenze an der Potsdamer Straße und der Kurfürstenstraße weiter zugespitzt. Das Problem gibt es aber bereits seit langem.

Polizei zählt rund um die Kurfürstenstraße Tausende von Straftaten

Allein von Januar bis Anfang Oktober dieses Jahres zählte die Polizei 3.560 Straftaten im Umfeld der Kurfürstenstraße, wie aus einer Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage im Landesparlament hervorgeht.

Die meisten Taten waren Diebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und Einbruch. Dazu kamen Drogendelikte. Häufig waren auch Hausfriedensbruch, Raubüberfälle und Sexualstraftaten. Anwohner beschweren sich nach Angaben des Senats und des Bezirksamtes immer wieder über die stark zunehmende Drogen- und Obdachlosenszene sowie die Straßenprostitution. Folgen seien Vermüllung, Straftaten und offener Drogenkonsum.