Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hält den Polizeieinsatz bei der Suche nach einer vermeintlichen Löwin in Brandenburg und Berlin nach wie vor für richtig. Es sei die Aufgabe von Politik und Polizei, die Sicherheit der Menschen in Berlin und Brandenburg zu gewährleisten. «Dass es ein Wildschwein war, das lässt doch aufatmen. Stellen Sie sich vor, es wäre doch eine Löwin gewesen, die vielleicht sogar noch Kinder gerissen hätte», sagte der CDU-Politiker am Montag im RTL/ntv-«Frühstart».

Wegner sagte, er sei beim Anschauen des Videos nicht davon ausgegangen, dass es sich um ein Wildschwein handele, anders als die Experten, die sich das noch einmal angeschaut hätten. «Deswegen ist es jetzt ok, dass diese Safari im wahrsten Sinne des Wortes abgeblasen wurde.»

Die brandenburgische Gemeinde Kleinmachnow und die Brandenburger Polizei hatten am Freitag mitgeteilt, es sei nicht davon auszugehen, dass eine Löwin oder ein anderes Raubtier in Berlin oder Brandenburg unterwegs sei. Sämtliche Suchmaßnahmen hätten keine Hinweise ergeben.

Die Suche nach dem möglichen Raubtier nahe der südwestlichen Stadtgrenze Berlins begann in der Nacht auf Donnerstag. Ausgelöst wurde sie durch ein Video, auf dem eine Löwin vermutet wurde. Der Videoschnipsel machte am Donnerstag die Runde durch die sozialen Netzwerke. Die Ermittlungsbehörden schätzten das Video als echt ein. Polizisten gaben nach Angaben einer Behördensprecherin an, ebenfalls ein Wildtier «gesichert» gesehen zu haben. An der Suche beteiligt waren neben Dutzenden Polizisten auch Veterinärmediziner und der Berliner Stadtjäger. Erneute vermeintliche Sichtungen des gesuchten Raubtiers und Hinweise aus der Bevölkerung erwiesen sich aber als falsch.