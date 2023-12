Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld (CDU), haben sich im Roten Rathaus in das Kondolenzbuch für Wolfgang Schäuble eingetragen. Damit würdigten sie am Donnerstag den CDU-Politiker und Ehrenbürger der Stadt, der am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren gestorben war.

In seiner politischen Laufbahn war Schäuble Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Bei einer historischen Bundestagsdebatte 1991 über den künftigen Sitz von Bundesregierung und Bundestag warb Schäuble leidenschaftlich für Berlin.