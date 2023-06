Templin (dpa/bb) – Berlins Regierungschef Kai Wegner hat mehr digitale Dienstleistungen in Behörden in Aussicht gestellt. Ab Oktober solle für die Meldebescheinigung ein voll digitalisiertes Verfahren starten, kündigte der CDU-Politiker am Sonntag nach einer Senatsklausur im Templiner Ortsteil Groß Dölln in der Schorfheide an. Außerdem sei ein Testbetrieb zur digitalen An- und Ummeldung geplant. Beide Projekte seien ein wichtiger Schritt, denn die Fallzahlen seien mit 137.000 ausgestellten Meldebescheinigungen und etwa 500.000 An- und Ummeldungen pro Jahr recht hoch.

Nach den Worten Wegners ist der Ausbau solcher digitaler Angebote auch eine Voraussetzung, um schneller Termine beim Bürgeramt zu bekommen. «Ich gehe davon aus, dass das schon relativ zeitnah spürbar sein wird.» Vielleicht werde das sogar noch im Verlauf dieses Jahres der Fall sein. Seit Jahren versucht der Berliner Senat das Ziel zu erreichen, dass Menschen generell innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen. Erreicht ist es nach wie vor nicht.