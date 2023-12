Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den Doppelhaushalt 2024/2025 gegen Kritik verteidigt. «Je größer die Verunsicherung ist, desto wichtiger sind Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität. Genau dafür steht diese Koalition», sagte Wegner am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der CDU-Politiker wies darauf hin, dass Schwarz-Rot einen Schwerpunkt setze auf mehr innere Sicherheit und mit dem Haushalt die bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr ermögliche.

«Die Zeit des Ignorieren von Problemen, des Wegschauens und des Verharmlosens ist vorbei. Es wird Taser, Bodycams, Löschroboter und Drohnen geben», sagte Wegner. «Wir geben den Einsatzkräften an die Hand, was sie brauchen. Wer Berlin schützt, den schützen wir.» Auch Justiz und Staatsanwaltschaft sollten durch mehr Stellen gestärkt werden.

Investitionen in Wissenschaft und Forschung seien Investitionen in die Stärke Berlins von morgen. Deshalb seien auch die höheren Mittel für die Berliner Hochschulen nötig. Die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst nannte Wegner eine Herausforderung für den Haushalt. Sie sei aus seiner Sicht aber richtig und begrüßenswert.

Wegner wies Kritik von den Grünen zurück, bei der Verkehrspolitik komme der Senat nicht voran. «Sie haben uns viel Aufräumarbeiten hinterlassen. Da werden wir noch eine ganze Zeit mit zu tun haben», sagte er. Auch beim Thema Sicherheit für den Görlitzer Park werde der Senat vorankommen. Der von ihm angekündigte Zaun werde kommen, versicherte der Regierende Bürgermeister. Bislang hat sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deutlich dagegen ausgesprochen.

Der Doppelhaushalt, der am Abend im Parlament beschlossen werden sollte, hat ein Volumen von 39,3 Milliarden Euro für 2024 und von 40,5 Milliarden Euro für 2025. So hohe Ausgaben gab es noch nie. Ein großer Posten sind Zuweisungen an die Bezirke (jeweils rund 11 Milliarden Euro), besonders viel Geld fließt auch für Personal und Investitionen. Da die Schuldenbremse gilt, wird der Etat nicht über neue Kredite finanziert. Vielmehr werden bestimmte Rücklagen aufgebraucht – die in Zukunft dann nicht mehr zur Verfügung stehen.