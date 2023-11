Berlin (dpa/bb) – Berlins CDU-Landesvorsitzender und Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat der Polizei seine volle Rückendeckung bei den aktuellen Einsätzen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas zugesichert. «Ich bin der Berliner Polizei unendlich dankbar», sagte Wegner am Samstag bei einer Landesvertreterversammlung der CDU in Berlin-Mitte.

Er wisse, wie hart ihre Arbeit sei, gerade jetzt, so der CDU-Vorsitzende mit Blick auf zahlreiche Demonstrationen und Auseinandersetzungen während der vergangenen Wochen. «Ihr habt meine hundertprozentige Rückendeckung für euren Einsatz.»

Wegner sprach auch die aktuelle Diskussion zur Migration an. Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. «Wir wissen oftmals gar nicht, wie wir das schaffen, alle unterzubringen», warnte Wegner. «Wir haben es denen zu schwer gemacht, in unser Land zu kommen, die wir brauchen», so der CDU-Politiker mit Blick auf den Fachkräftemangel. Und man habe es Schleppern und Schleusern zu leicht gemacht. «Wir müssen ihnen endlich das Handwerk legen.»