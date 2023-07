Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat zugesichert, sich am Gelingen der versprochenen Verwaltungsreform messen zu lassen. «Wir brauchen eine echte Verwaltungsmodernisierung. Und ich will daran gemessen werden, dass wir endlich eine Verwaltung haben, die richtig funktioniert», sagte Wegner am Montagabend beim Sommerfest der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Der Regierende Bürgermeister lobte seinen Senat, der seit 74 Tagen im Amt sei. «Wir ringen um die richtige Position, aber wir ziehen alle an einem Strang. Ich hoffe, sie merken das.» Er habe kürzlich einen Spruch gehört, den er auch als neuen Leitspruch auswählen könne, sagte Wegner: «Machen ist wie wollen. Nur krasser. Lassen sie uns einfach mal krass machen.»

Unter den Gästen des IHK-Festes waren auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), die frühere Regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), viele weitere Senatoren und Abgeordnete sowie Berlins früherer Regierungschef Klaus Wowereit (SPD).