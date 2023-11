Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Vier Wochen vor dem ersten Advent eröffnet Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) die Weihnachtsbaum-Saison. Er besucht am Samstag (10.00 Uhr) in Königs Wusterhausen die Brandenburger Produktionsflächen der traditionsreichen Späth’schen Baumschulen aus Berlin. Damit will der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg offiziell die Saison einläuten.

Auf Weihnachtsbaum-Plantagen sind die Vorbereitungen für den Verkauf längst losgegangen. Der Werderaner Tannenhof etwa eröffnete am Freitag bereits die Saison. Einen Preis-Schock werde es nicht geben, hieß es dort.

Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum-Erzeuger lassen höhere Löhne und gestiegene Transportkosten heimische Weihnachtsbäume in diesem Jahr etwas teurer werden als zuletzt. Ein Nordmanntanne kann demnach pro Meter 21 bis 29 Euro kosten. Im vergangenen Jahr war es ein Euro weniger.