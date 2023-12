Berlin (dpa) – Das belgische Königspaar ist zu Beginn seines Staatsbesuchs von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) begrüßt worden. Einige Schaulustige kamen am Dienstagnachmittag mit belgischen Fähnchen zum Brandenburger Tor, um König Philippe und Königin Mathilde zu begrüßen. Der 63-Jährige war in schwarz gekleidet, seine Frau in dunkelgrün. Gemeinsam mit Wegner gingen die Staatsgäste durch das Brandenburger Tor. Anschließend wollte sich das Königspaar im Roten Rathaus in das Goldene Buch Berlins eintragen.

Danach war eine Kranzniederlegung in der Neuen Wache, der Zentralen Gedenkstätte Deutschlands für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, geplant. Zuvor hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Monarchen und seine Frau mit militärischen Ehren am Schloss Bellevue empfangen. Philippe und Mathilde sind für ihren Staatsbesuch noch bis Donnerstag in Deutschland.