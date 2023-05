Berlin (dpa/bb) – Der neue schwarz-rote Berliner Senat steht nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner klar hinter den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr. «Wer Berlin schützt, den schützt Berlin», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in seiner ersten Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. «Und wer sich mit der Polizei und Feuerwehr anlegt, der legt sich mit uns an.» In dieser entschiedenen Unterstützung für die Sicherheitskräfte unterscheide sich der neue vom alten, rot-grün-roten Senat, meinte Wegner. «Höchste Priorität» für den Senat habe eine bessere Ausstattung der Einsatzkräfte. Ein Schwerpunkt in der Sicherheitspolitik werde die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Clan-Kriminalität sein.