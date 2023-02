Berlin (dpa/bb) – Ein 64-jähriger Mann, der wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden war, ist am Mittwochmittag in Berlin entkommen. Der Mann ist eigentlich zur Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel untergebracht. In Berlin sei er von zwei Beamten des Justizvollzugs begleitet gewesen, teilte das Justizministerium in Potsdam weiter mit. «Alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung des Mannes wurden sofort in die Wege geleitet.»

Bisherige Ausführungen und Ausgänge seien beanstandungslos verlaufen. Das Ministerium sprach von einem «Lockerungsmissbrauch». Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht. Auch die Berliner Polizei hatte dazu zunächst keine weiteren Informationen.