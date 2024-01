Cottbus (dpa/bb) – Der Tierpark Cottbus bleibt am Mittwoch geschlossen. Grund dafür ist die amtliche Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Berlin und Brandenburg, wie die Stadt Cottbus mitteilte. Ein Sturmtief sorgt teils für schwere Sturmböen. Bereits am Vormittag erwartet der DWD Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern, in Schauernähe sollen schwere Sturmböen um 90 km/h auftreten.

In der Nacht auf Donnerstag können zunächst noch Wind- und Sturmböen entstehen, dann soll der Wind langsam schwächer werden. Sollten die Wetterwarnungen bis dahin aufgehoben werden, könne der Tierpark am Donnerstag wieder die Tore für Besucher öffnen, hieß es von der Stadt.