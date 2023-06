Berlin (dpa) – Aufgrund anhaltender Regenfälle ist beim Rasenturnier der Damen in Berlin am Freitag kein Tennis gespielt worden. Die angesetzten Viertelfinalmatches sollen am Samstag ab 10.30 Uhr (ServusTV und Sky) nachgeholt werden, im Anschluss sollen im Idealfall nach einer angemessenen Pause auch die Halbfinals stattfinden.

Im Steffi-Graf-Stadion stehen sich in der Runde der besten Acht die Griechin Maria Sakkari und die Tschechin Marketa Vondrousova sowie die Französin Caroline Garcia und die Tschechin Petra Kvitova gegenüber. Auf Court 1 spielen die russische Außenseiterin Jelina Awanessjan und Donna Vekic aus Kroatien sowie die beiden Russinnen Weronika Kudermetowa und Jekaterina Alexandrowa um den Halbfinaleinzug.