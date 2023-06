Berlin (dpa/bb) – Die große Luftwaffenübung über Deutschland hat am Flughafen Berlin-Brandenburg in der ersten Nacht zu einem Start und einer Landung außerhalb der gewöhnlichen Betriebszeiten geführt. Das teilte der Flughafen am Dienstag auf Anfrage mit. Einer Sprecherin zufolge gab es einen Start um 23.32 Uhr und eine Landung um 0.12 Uhr. Am BER sind reguläre Linienflüge in der Kernnachtzeit von 0 bis 5 Uhr eigentlich ausgeschlossen, von 23.30 bis 24.00 Uhr und von 5.00 bis 5.30 Uhr dürfen grundsätzlich keine planmäßigen Flüge stattfinden.

An der Übung «Air Defender 2023» unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die Nato teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland. Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands.

Das Brandenburger Verkehrsministerium hatte vorab mitgeteilt, dass mit verspäteten Flügen am BER infolge der Übung zu rechnen sei. Bei Verspätungen werde die Gemeinsame Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg auf Antrag der Fluggesellschaften im Einzelfall prüfen, ob Starts und Landungen per Ausnahmegenehmigung außerhalb der Betriebszeiten möglich seien.