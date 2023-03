Berlin (dpa/bb) – Bei der aktuell so hohen Belastung sind die Basketballer von Alba Berlin auf der Suche nach einer Balance. «Die Trainer müssen jetzt schauen, dass sie mit den Kräften haushalten. Die Kunst ist jetzt, dass man das austariert», sagte Manager Marco Baldi nach dem 84:67-Heimsieg am Sonntag gegen Brose Bamberg. «Wir wussten, der März wird echt haarig», ergänzt er. Für Alba war es bereits das zehnte Spiel im März.

Und Entlastung ist nicht in Sicht. «Die nächste Woche sieht ja wieder so aus, wir haben wieder drei Spiele», klagte Baldi. Denn vor den Berlinern liegt eine spanische Woche in der Euroleague. Schon am Dienstag müssen die Berliner bei Baskonia Vitoria-Gasteiz (20.30 Uhr) antreten, am Donnerstag dann beim FC Barcelona (20.30 Uhr/beide Magentasport). «Da wird jetzt aber nichts geschont, wieder volle Kanne», kündigte Baldi an. Wegen des Streiks am Montag wurde für den Flug ins Baskenland extra eine Chartermaschine gebucht.

Deshalb gilt es, die Breite des Kaders zu nutzen, um die Kräfte zu verteilen. Doch das ist gar nicht so einfach, weil sich viele Spieler auf unterschiedlichen Ebenen befinden. «Einige müssen erst wieder reinkommen. Dann gab es Spieler, die haben in den letzten Spielen etwas weniger gespielt, die haben heute einen größeren Anteil gehabt», sagte Baldi.

Gegen Bamberg kehrten Nationalspieler Johannes Thiemann und Yovel Zoosman nach Verletzungspause zurück. Vor allem bei Letzterem sah man die Folgen, «wenn man ein paar Wochen draußen war», so Baldi. Für Trainer Israel Gonzalez deshalb eine schwierige Aufgabe. Zudem deutet sich bald ein Comeback des langzeitverletzten Marcus Eriksson an, der in dieser Saison noch gar zum Einsatz gekommen war.

Durch diese häufigen Konstellationswechsel leidet mitunter der Spielfluss. In der ersten Hälfte gegen Bamberg war der sogar wie weggeblasen, da gelang kaum etwas. «Das ist ein mentales Ding. Es ist sehr schwer, in solche Spiele genauso reinzugehen wie die Spiele in der Euroleague unter der Woche, wo man weiß, danach hat man einen Tag Freitag», sagte Eigengewächs Malte Delow. Bei dem harten Spielplan für ihn aber eine Normalität. «Das ist menschlich, dass man da manchmal nicht komplett voll da ist», ergänzte er.